نتائج مباريات الجولة 26 من منافسات دوري المحترفين لكرة الصالات

2024-06-01 22:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعجرت، اليوم السبت، العديد من المباريات المثيرة ضمن الجولة (26) من منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "العديد من المباريات المثيرة جرت اليوم ضمن الجولة (26) من منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات".وأضاف، أن "أمانة بغداد تغلب على نظيره الشباب البصري بنتيجة 4-3، فيما تغلب نفط البصرة على الدفاع الجوي بنتيجة 2-1، وتمكن فريق الموارد المائية من الفوز على القوة الجوية بنتيجة 2-0، وحسم التعادل الإيجابي 3-3 مباراة غاز الجنوب وآليات الشرطة، فيما تمكن فريق الشرطة من الفوز على بلدية البصرة بنتيجة 5-0، وخسر الحشد الشعبي أمام المصافي بنتيجة 7-4، وتمكن فريق الشرقية من الفوز على نينوى 6-3".