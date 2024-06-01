دانة حسين تحرز ذهبية سباق ٢٠٠م

2024-06-01 22:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأحرزت العداءة العراقية دانة حسين، اليوم السبت، ذهبية سباق ٢٠٠م.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العداءة دانة حسين حققت ذهبية سباق ٢٠٠ م ضمن منافسات اليوم الرابع من بطولة غرب آسيا التي تستضيفها مدينة البصرة".وأضاف، أن "حسين تمكنت من قطع مسافة السباق بزمن ٢٤،٢٣"، لافتا إلى، أن "العداءة العمانية عزة سلطان جاءت بالمركز الثاني بزمن ٧٧، ٢٤، والعداءة السعودية هبة محمد بالمركز الثالث بزمن ٢٥،٩٢".وأشار إلى، أنه "أصبح رصيد العراق من الذهب ٩ ميداليات ذهبية، والثانية لدانة حسين بعد سباق ١٠٠ م".