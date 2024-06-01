السوداني يؤكد منح أسعار اعلى لمحاصيل الفلاحين الذين يعتمدون أنظمة الري الحديثة

2024-06-01 22:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، استمرار الحكومة في صرف مستحقات الفلاحين، ومنح الفلاحين الذين يعتمدون الأنظمة الحديثة في الري، سعراً أعلى لشراء محاصيلهم. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان "السوداني استقبل رئيس وأعضاء الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، استمع خلاله لعدد من الطروحات والمقترحات التي تتعلق بالفلاحين والمزارعين، وسبل النهوض بالقطاع الزراعي". وأشار السوداني إلى أهمية عمل الاتحاد وفاعليته في كونه وسيطاً بين الحكومة والفلاحين، مؤكداً أن دعم القطاع الزراعي والنهوض به يعدّ من أولويات الحكومة وأهدافها، بعدم استمرار الاعتماد على قطاع النفط، وتوظيف الواردات النفطية لتطوير قطاعات أخرى ومنها الزراعة. وشدد رئيس مجلس الوزراء