المالية النيابية: حريصون على انجاز التقرير النهائي بشأن جداول الموزانة

2024-06-01 22:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت اللجنة المالية النيابية، حرصها على انجاز التقرير النهائي لجداول الموازنة لعرضها في جلسة مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل. وذكر رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان ، أن "لجنته تواصل منذ أيام، دراسة ومراجعة جداول موازنة 2024 ، بشكل مفصل، بغية إنجازها بالشكل الامثل، وبما يضمن إيجاد التخصيصات المالية اللازمة لجميع القطاعات". وأضاف، ان "اللجنة توشك على إنجاز مهمة مناقشة ومراجعة تفاصيل هذه الجداول، وبما ينسجم مع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023 -2025) وبين أن "اللجنة حريصة على تمكين الحكومة الاتحادية من تنفيذ خططها وبرامجها الخدمية والتنموية وبما ينسجم مع برنامجها الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب". واوضح، أن