2024-06-01 22:12:07 - المصدر: منصة إيشان

بعد مرور نحو عشرين شهرًا على إعلان تحالف “إدارة الدولة” في العراق، الذي تأسس مع تعسُّر تشكيل الحكومة عقب الانتخابات البرلمانية في 2022، إثر إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سحب كتلته من مجلس النواب، تُثار تساؤلات بشأن مصير هذا التحالف، واتفاقاته، وقراراته. وأفضى التحالف إلى تسمية محمد شياع السوداني رئيسًا للحكومة، وفق تفاهمات جرت […]

ظهرت المقالة بعد 20 شهراً من “لعبة جر الحبل”.. ما هو مستقبل تحالف إدارة الدولة؟ أولاً على ايشان.