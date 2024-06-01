عبوة "فارغة" وغش صناعي في كركوك.. الأمن يتحرك ويسرد التفاصيل

2024-06-01 22:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت قيادة شرطة كركوك، مساء السبت، توضيحاً بشأن "العبوة الفارغة"، فيما اعتقلت قوة مشتركة سائق شاحنة بحوزته 3 أطنان من علب عصائر "فارغة" ينوي نقلها لأغراض الغش الصناعي.

وأوضحت الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجسم الغريب الذي عثر عليه أمس على جسر المشات في منطقة على طريق بغداد، تبين بأنها عبوة فارغة".

وأضافت أن "بعد جمع المعلومات الاستخبارية ومتابعة كاميرات المراقبة تبين بأن المتهم بوضع العبوة الفارغة يعاني من مرض نفسي (توحد)".

في السياق، أخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة مشتركة تمكنت من اعتقال سائق شاحنة من أهالي السليمانية ينقل مواد تدخل في تعليب عصائر ذات نوعية محددة، وبكمية تصل إلى ثلاثة أطنان من علب التعبئة".

وبين المصدر أن "القوة اعتقلت السائق في نقطة تفتيش تازة خورماتو، وكان في طريقه إلى إقليم كوردستان"، موضحاً أن "احتجاز السيارة والسائق جاء لكون العلب المعدنية التي يحملها لا يمتلك فيها أوراق رسمية، وتدخل في حالة نقل مواد فارغ تعبأ للغش الصناعي".