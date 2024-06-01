انطلاق مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند بنهائي دوري الأبطال

2024-06-01 23:00:04 - المصدر: واع

متابعة – واعانطلقت مباراة ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا.يواجه فريق ريال مدريد، الذي فاز باللقب 14 مرة نظيره فريق بوروسيا دورتموند، الذي حقق هذا اللقب مرة وحيدة في القرن الماضي، والذي لم يكن متوقعاَ له أن يصل هذا الموسم بالذات إلى النهائي الأوروبي.الفارق بين ريال مدريد الذي يحمل الرقم القياسي للفوز بهذه البطولة وفريق دورتموند يمتد إلى المدربين. المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، البالغ من العمر 64 عامًا، رفع الكأس الشهيرة مرتين كلاعب وأربع مرات كمدرب. مسيرته التدريبية مرت من أندية أوروبية كبيرة من دوريات متعددة مثل بايرن ميونيخ، وميلان، وتشيلسي، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان،وبالمقابل، يمتلك مدرب دورتموند إدين تيرزيتش خبرة في تدريب الفرق الألمانية فقط، وأول لقب حققه كان كأس ألمانيا في عام 2021. كما كانت تجاربه السابقة كلاعب في دوريات الدرجات الأدنى في ألمانيا جد متواضعة.لكن على الرغم من أن أنشيلوتي قد يتفوق على تيرزيتش من حيث الخبرة، إلا أنه لا يزال يشعر بالتوتر، وهذا أمر طبيعي تماماً، دائما ما تكون هكذا في هذا النوع من المباريات، هذا ما قاله أنشيلوتي للصحافة، مضيفاً: "(لكن) لدي تجربة. يعطيني الفريق الكثير من الثقة، لأنني أراهم مركزين في المباريات ويدركون أنهم في دوري أبطال أوروبا".وكان آخر تتويج لريال مدريد بالكأس قبل عامين، أي في عام 2022، عندما تغلبوا على ليفربول 1-0 في النهائي، وسجل اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف الفوز. وسيكون فينيسيوس مرة أخرى لاعباً رئيسياً في المباراة التي سيدخلها النادي الملكي بمعنويات عالية، بعدما فاز بالدوري الإسباني على الرغم من عدم وجود مهاجم صريح أساسي، بعد رحيل كريم بنزيما إلى السعودية العام الماضي.