2024-06-01 23:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، أن العراق مقبل على ارتفاع جديد في درجات الحرارة.

وقال الزيادي لـ"بغداد اليوم"، انه "نتوقع استمرار تعرض العراق لتأثير الكتلة الهوائية التي أدت إلى انخفاض معدلات الحرارة وتستمر الأجواء مقاربة غداً الأحد"، مبينا انه "من يوم الاثنين سنشهد ارتفاعاً طفيفا ثم يزداد من منتصف الأسبوع القادم".

وبين ان "معدلات الحرارة ترتفع بشكل تصاعدي مما يجعل الأجواء حارة نهاراً وقد يختلف طابع الأجواء حيث يتزامن ارتفاع الحرارة مع رياح البوارح والتي تجعل الأجواء صيفية اعتيادية حارة نهاراً وغالباً ساخنة".

وختم الراصد الجوي قوله: ان "درجات الحرارة قد تلامس 49 نهاية الأسبوع الحالي".

وشهد العراق ابتداء من اليوم السبت انكسارا ملحوظا بدرجات الحرارة مع بدء فصل الصيف فلكيا اليوم السبت، فيما يبدأ الانقلاب الصيفي في 21 حزيران الجاري اي بعد 20 يوما من الان ويستمر الصيف لاكثر من 90 يومًا.