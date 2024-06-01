تحرير طفلة اختطفتها امرأتان أجنبيتان في بغداد

2024-06-01 23:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة العراقية، مساء السبت، تحرير طفلة مختطفة، وإلقاء القبض على خاطفيها في العاصمة بغداد.

وذكرت الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الانتشار الأمني والمتابعة المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية ضمن قاطع المسؤولية، أسفر عن إحباط عملية اختطاف لطفلة عمرها سنتان تقريباً، وإلقاء القبض على الخاطفتين (جنسية أجنبية) في منطقة (العبيدي) شرقي بغداد".

وأضافت أن "الشرطة وبإسناد من الجهد الاستخباري، ونتيجة التحرك السريع وتطويق المكان، تمكنت من إلقاء القبض على الامرأتين الخاطفتين وتحرير الطفلة المختطفة، وإحالة المتهمتين أصولياً إلى الجهات المختصة".