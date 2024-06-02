أكثر من 86 ألف عراقي يحصلون على حق الإقامة في تركيا

2024-06-02 00:00:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الهجرة التركية، يوم السبت، حصول أكثر من 86 ألف عراقي، وما يزيد على 81 ألف إيراني، حق الإقامة، لافتة إلى أن العراق حل ثالثاً وإيران رابعاً في ترتيب الأجانب المقيمين في تركيا.

وجاء في تقرير لدائرة الهجرة، اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن لغاية 23 من شهر أيار الماضي تم منح حق الإقامة لمليون و125 ألف شخص للعيش في تركيا، مبينا أن 112 ألف رخصة إقامة منحت لمواطنين من تركمانستان و96 ألفاً من روسيا في المركزين الأول والثاني على التوالي.

وأضاف أن "السوريين حلوا بالمركز الخامس، ثم الأذريين والكازاخستانيين والأفغان ثم الأوكرانيين جاءوا في المراتب اللاحقة من حيث عدد الأشخاص الذين حصلوا على حق الإقامة في تركيا.

وأوضح تقرير الهجرة التركية، أن الأجانب يتركزون في مدن اسطنبول أنطاليا وأنقرة وبورصا وميرسي وازمير".