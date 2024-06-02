رئيس الوزراء: لدينا خطة لاستثمار مصانع الديوانية

2024-06-02 00:42:08 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح



استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس السبت، مجموعة من وجهاء وأهالي محافظة الديوانية.

ولفت السوداني، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، إلى أنه “رغم وجود تخصيصات لجميع المحافظات لكنّ هناك تفاوتاً في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، وهو يمثل خللاً واضحاً؛ نتيجة لسياسات خاطئة استمرت لسنوات» .

وأوضح، أن “الحكومة خصصت لمحافظة الديوانية نحو (ترليون دينار) من مشاريع الوزارات خارج تخصيصات محافظة الديوانية، وتوجد لدى الحكومة خطة لإيجاد شراكات حقيقية لاستثمار مصانع الديوانية”، مشدداً على “التعامل الحكومي مع قضايا الفساد من خلال لجان تخصصية مهنية».

كما استقبل رئيس الوزراء، رئيس وأعضاء الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية.

من جانب آخر، حضر رئيس الوزراء مجلس العزاء الذي أقيم في بغداد على روح الفقيد المرحوم مثنى حاتم الحسن شيخ إمارة بني حسن في العراق، وقدم التعازي والمواساة لأسرة الفقيد والحاضرين من ذويه ومحبيه.