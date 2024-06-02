2024-06-02 00:42:08 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح



قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إنَّ توجيهات الحكومة بأن يكون التعامل مع التحوّل الرقمي بمثابة منهاج عمل واجب التنفيذ.

جاء ذلك، خلال افتتاح رئيس الوزراء، أمس السبت، مركز البيانات الرقمي في وزارة الداخليَّة، ومعمل تصنيع اللوحات المروريَّة وسط العاصمة بغداد بحضور الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأمنيين، وبارك السوداني، في كلمة له خلال الافتتاح، إنجاز هذا المشروع، مثمناً "جهود العاملين في وزارة الداخلية والشركة العراقية المنفذة".

وأشار السوداني، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، إلى "أهمية مركز البيانات الرقمي في حفظ وتداول البيانات، وأنَّ الوزارة قطعت أشواطاً مهمة في تقديم الخدمة الإلكترونية للمواطنين، بدأت بالجواز وسِمة الدخول، واليوم هذا المركز الذي يختص بجمع البيانات".

وأوضح أنَّ "وزارة الداخلية، إلى جانب عنوانها الأمني، تعد وزارة خدمية وعلى تماسّ مباشر مع المواطن"، مؤكداً "أهمية التشاركية في البيانات بين الدوائر والمؤسسات، وأنَّ جهوزية المعلومات سترفع من مستوى أداء وزارة الداخلية في مجال تعقب الجريمة".

وقال: إنَّ "حكومتنا هي حكومة خدمة، وعندما تتحقق الخدمة بسرعة ويسر وننال رضا المواطن عندها نكون حققنا هدفنا"، مشيراً إلى "أهمية السرعة المطلوبة والدقة والأمان للمعلومات".

وشدد على أنَّ "توجيهاتنا بأن يكون التعامل مع كل ما يصدر عن اللجنة العليا للتحول الرقمي بمثابة منهاج عمل واجب التنفيذ، وأنَّ عملية حفظ المعلومات اليوم لا تقتصر على الغرف الحصينة، بقدر ما تعتمد على نظام أمن سيبراني للمحافظة على أمن المعلومات".

ومركز البيانات الرقمي هو واحد من نتاجات عقد مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية المبرم مع صندوق شهداء الشرطة، والمركز بسعة (200) كابينة بيانات رقمية، ويستوعب التطور والتوسع المستقبلي لـ(20) سنة مقبلة، وشيّد بمواصفات عالية، إذ يمكن أن يستمرّ بالعمل لمدة (30) يوماً في حال انقطاع التيار الكهربائي الوطني تماماً.

كما افتتح رئيس الوزراء، أمس السبت، معمل تصنيع اللوحات المرورية، التابع إلى وزارة الداخلية، وسط العاصمة بغداد.

واطلع السوداني على أقسام المعمل، ومراحل تصنيع اللوحات المرورية التي ستكون ذات مواصفات عالية، وتسمح لصاحب المركبة بالقيادة خارج العراق، وأكد "أهمية هذا المشروع، في الحلّ الجذري لمشكلة اللوحات المرورية التي ظلت قائمة لسنوات".

جدير ذكره أنَّ الخط الإنتاجي الأول للمعمل كان قد جرى نصبه في شهر آذار الماضي، وأصبح جاهزاً للإنتاج، وتلتزم الشركة المستثمرة وصول بقية الخطوط الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، لغرض إنتاج النموذج المربع من اللوحات، وإنتاج لوحات الدراجات، والخط الإنتاجي الواحد ينتج نحو (2000) لوحة في الساعة الواحدة، بمعدل (16) ألف لوحة خلال شفت العمل الواحد، وبإمكان المعمل إنتاج (3) أنواع للّوحات بقياسات مختلفة.

وأعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري المباشرة باستقبال تبديل لوحات السيارات بدءاً من اليوم الأحد.