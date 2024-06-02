الريال يتوج بكأس دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على دورتموند

2024-06-02 00:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حقق النادي الملكي "ريال مدريد"، مساء يوم السبت (1 حزيران 2024)، اللقب الـ15 لدوري ابطال أوروبا خلال مسيرته الكروية بعد تغلبه على نادي بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في لندن.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 73 عن طريق لاعب الريال داني كرفخال من ضربة رأسية، بعدها عزز النتيجة لصالح الملكي فينيسوس جينيور في الدقيقة83، بعدها بثلاث دقائق احرز الفريق الألماني هدف التقليص قبل ان يلغيه الحكم بداعي وجود خطأ لتبقى النتيجة 2.0 لصالح الريال.

ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبا، بينما حقق فريق دورتموند البطولة مرة واحدة موسم 1996 - 1997، وهي مباراة تاريخية بين الأكثر تتويجًا الميرنغي والأقل تتويجًا دورتموند صاحب اللقب الوحيد.

كما يتفوق ريال مدريد علي بوروسيا دورتموند في تاريخ المواجهات حيث تقابلا 14 مرة من قبل فى دوري أبطال أوروبا، في دور المجموعات وربع النهائي ونصف النهائي، حيث فاز الريال في 6 مواجهات، بينما فاز بوروسيا في 3 مواجهات، وانتهت 5 مواجهات بالتعادل.

وتعتبر المباراة الأشهر بينهما عندما تخطي الريال منافسه دورتموند في نصف نهائي 1998 ، حيث نجح ريال مدريد في تخطى عقبة بوروسيا دورتموند الذى كان حاملاً للقب وقتها، حيث فاز الميرنغى 2 / 0 على ملعبه في لقاء الذهاب، قبل أن يتعادلا سلبياً في لقاء الإياب، وأكمل الريال طريقه وتُوج باللقب على حساب يوفنتوس الإيطالي بعد أن فاز عليه 1 / 0.



