المصرف العقاري يضع خطة لمتابعة آليات التحصيل وجباية مستحقات القروض

2024-06-02 01:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن المصرف العقاري، وضع خطة جديدة لمتابعة آليات التحصيل وجباية مستحقات القروض.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مدير عام المصرف العقاري عباس الجواهري عقد اجتماعاً هاماً وموسعاً مع مدراء اقسام وفروع المصرف ومسؤولي الوحدات المركزية في الادارة العامة، بالإضافة إلى حضور مسؤولي التسليف والتدقيق والمحاسبين في فروع المحافظات".وأضاف، أن "الاجتماع بحث تذليل التحديات في كافة فروع المصرف، و ⁠وضع خطة جديدة لمتابعة آليات التحصيل وجباية مستحقات القروض ، فضلا عن الاحتفال بمناسبة قيام المصرف بإطلاق خدمات التحصيل والجباية الإلكترونية والذي هو الاول من نوعه في كافة المصارف العراقية ."وأشار الى ان " الجواهري باشر بعرض انجازات المصرف من خلال تقديم شرح تفصيلي وفيديوهات مصورة تعرض خدمات التحصيل والجباية الإلكترونية بالإضافة إلى مراحل تنفيذ مشروع اتمتة العمليات المصرفية الخاصة بالقروض وغيرها من العمليات المصرفية الاخرى" .وتابع، "كما عرض قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي المتضمن ايقاف أستيفاء اقساط المصرف العقاري للبنك المركزي وما يمثلهُ ذلك من عطاء وفرصه كبيرة لدعم المواطنين الذين سبق وان تقدموا بطلبات قروض سكنية ولم تشملهم تخصيصات اموال المبادرة العقارية مع رسم خطة جديدة لفروع وأقسام الادارة العامة لآليات جباية الاقساط المستحقة للمقترضين ليتم اعادة تدويرها إلى اموال المبادرة وتخصيصها للقروض التي لم يتم شمولها بأموال المبادرة العقارية سابقاً ".ولفت الى ان "المصرف العقاري أقام احتفالية بمناسبة انجاز مشروع التحصيل والجباية الإلكترونية لكافة فروع المصرف العقاري لتسديد مستحقات المقترضين من قروض سكنية من خلال (تطبيق الموبايل)" ، مؤكدا ان "المصرف العقاري يعتبر الاول من بين المصارف العراقية التي قامت بإطلاق خدمة الجباية الإلكترونية من خلال تطبيق الهاتف المحمول" .وتابع: "وفي نهاية الجلسة تم تقديم الشكر والتقدير لكافة موظفي المصرف على هذا الانجاز الكبير الذي يحسب للمصرف ولموظفيه متمنياً لهم مزيداً من التقدم والازدهار خدمتةٌ لعراقنا الحبيب" .