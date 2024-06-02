ريال مدريد يهزم دورتموند ويتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

2024-06-02 01:12:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحصد ريال مدريد، لقب دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز 2-0 على بوروسيا دورتموند، مساء السبت، على ملعب ويمبلي.وسجل هدفي ريال مدريد، داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 74 و83.وبهذا قد حقق ريال مدريد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه،