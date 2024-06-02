الخارجية: ندعم المبادرات المطروحة بشأن غزة

2024-06-02 02:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعاكدت وزارة الخارجية، دعمها للمبادرات المطروحة بشأن غزة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "اطلعت على المبادرة المهمة التي أطلقها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، والتي تمت بالتعاون مع الحكومتين المصرية والقطرية وبدعم العديد من الدول العربية".وأضافت، أنه "وفي الوقت الذي ندعم فيه هذه الجهود، ندعو إلى وقف العدوان ونحث المجتمع الدولي على تولي مسؤولياته وإيقاف الخروقات الفظيعة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كما نحث إخواننا الفلسطينيين على التعامل الإيجابي مع المبادرات المطروحة، بما يحفظ حقوقهم وتطلعاتهم المشروعة، وتحمل الآلام من أجل التخفيف عن شعبهم الصابر".وتابعت، انه "من المفيد الأخذ بنظر الاعتبار المبادرات التي تفضي إلى وقف عدوان سلطات الاحتلال، والتي تؤمن انسحاباً كاملاً لهذه القوات من غزة، وتقود إلى إعادة إعمار القطاع وعودة الحياة إليه"، مشددة على ضرورة" أن تكون هذه خطوة على طريق استعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه، وأن يعي العالم حجم الجريمة التي اقترفت بحق هذا الشعب الصابر دون ذنب".واشارت الى ان "العراق يعمل جاهداً مع أشقائه وشركائه لإيصال المساعدات الإنسانية، ووقف الظلم المطلق بحق الشعب الفلسطيني، والمساعدة في ضمان حقوقه ومستقبله".