بعد التتويج بدوري الأبطال.. أنشيلوتي: خضنا مواجهة عصيبة وصعبة

2024-06-02 03:48:03 - المصدر: واع

متابعة - واعاعترف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بالمعاناة أمام بوروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا.وعانى ريال مدريد، قبل نجاحه في الفوز 2-0 مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي، في نهائي البطولة الأوروبية.وقال المدرب الإيطالي "فزنا بعد تحسن المستوى في الشوط الثاني، بعد أن كان الريال كسولا بعض الشيء في الشوط الأول".وتابع "خضنا مواجهة عصيبة وصعبة أكثر مما كان متوقعا، وعانينا بشدة في الشوط الأول، لكننا كنا الأفضل في الثاني".ونوه "ظهرنا بشكل أكثر توازنا في الشوط الثاني، وأصبح الحلم حقيقة".ولفت "قررت إعطاء الفريق، دفعة، لأن اللاعبين تكاسلوا نوعا ما في الشوط الأول، وكنا نفقد الكرة، ولعب المنافس كما يحلو له وكان خطيرا".كما بدا أنشيلوتي حزينا في أول تصريحات له عقب النهائي، بسبب كونه المباراة الأخيرة لتوني كروس.وأتم "أشعر ببعض الحزن، كان يريد أن ينهي مسيرته بهذه الطريقة، وقد فعل بأروع شكل ممكن، ويجب أن نحترم قراره".