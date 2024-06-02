وفد أسود الرافدين يصل إلى العاصمة الإندونيسية جاكارتا

2024-06-02 08:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

وصل صباح اليوم الأحد، وفدُ المنتخب الوطنيّ لكرة القدم، إلى العاصمةِ الإندونيسية جاكارتا عبر طائرةٍ خاصةٍ، وذلك تحضيراً لمُواجهةِ منتخبِ إندونيسيا في السادس من الشهر الحالي ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس آسيا 2027 وكآس العالم 2026.

وذكر بيان للاتحاد العراقي للعبة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" وفد المنتخب الوطني وصل إلى العاصمة الإندونيسية جاكارتا" ، من المؤملِ أن يخوضَ المنتخبُ الوطنيّ مساء اليوم أولى وحداته التدريبيّة في مراكز التدريبِ الخاصة بالاتحادِ الإندونيسي.