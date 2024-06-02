التاريخ ينصف كروس في ختام مسيرته

2024-06-02 09:30:04 - المصدر: واع

متابعة – واع

حقق الألماني توني كروس نجم ريال مدريد، رقما تاريخيا، في ختام مسيرته مع النادي الملكي.

وساهم كروس في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة 15 في تاريخ الميرنجي، بعد الفوز 2-0 على بوروسيا دورتموند.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد عادل كروس، رقم باكو خينتو أسطورة ريال مدريد، في عدد مرات التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وحصد كروس، لقب دوري أبطال أوروبا، 6 مرات، بواقع 5 مع ريال مدريد، ومرة وحيدة مع بايرن ميونخ.

ولم يفز أي لاعب آخر بالبطولة القارية، أكثر من كروس وخينتو، ومعهما ناتشو ومودريتش وداني كارفاخال.

وقرر كروس، الاعتزال، عقب مشاركته مع ألمانيا في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تحتضنها بلاده.