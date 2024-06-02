2024-06-02 09:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد (2 حزيران 2024)، الإطاحة بـ 17 متهماً وضبط أسلحة وعجلات في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها المشتركة القت القبض على (17) متهماً ومطلوباً للقضاء بالجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة)".

وأضافت انه "تم ضبط (9) مسدسات و(5) بنادق وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وكمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة".