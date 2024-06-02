أزمة العراق تتكرر في إيران.. درجات الحرارة تهوي بالمنظومة الكهربائية

2024-06-02 09:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

توقع مركز إدارة شبكة الكهرباء الوطنية في إيران أن يصل الطلب اليوم على الكهرباء إلى 65 ألف ميجاوات مع ارتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد. وقالت وكالة تسنيم للأنباء، إنه بعد أن عادت ذروة الطلب على استهلاك الكهرباء في إيران إلى أقل من 60 ألف ميجاوات في اليوم الماضي، فإن الارتفاع متعدد الدرجات في درجات الحرارة في اليوم الأول من شهر يونيو تنبأ بقفزة تزيد عن 5000 ميجاوات في استهلاك الكهرباء. ويأتي هذا رغم أن المنطقة بعد لم تدخل في فترة ذروة الصيف. إلى جانب ذلك، أشار توقعات المنظمات الدولية إلى أن عام 2024 سيكون العام الأكثر سخونة في العالم. إذن، من المؤكد أن إيران، والتي تقع في الجزء الحار والجاف من الكوكب، قد دخلت الموسم الحار في وقت سابق. وبالأمس، قال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإيرانية إن استهلاك مكيفات الهواء في إيران يعادل استهلاك الكهرباء لبلد يبلغ عدد سكانه 120 مليون نسمة، مشيرا إلى أن حظر التسويق لمكيفات الهواء الغازية ساري في 80 من مناطق البلاد. وبحسب المتحدث باسم صناعة الكهرباء، فإن جزءًا من نمو استهلاك الكهرباء غير التقليدي يعزى إلى الظواهر الناشئة مثل تعدين العملات غير القانوني أو استخدام مكيفات الهواء الغازية في المناطق العادية. وفي وقت سابق، قال نائب وزير الطاقة لشؤون الكهرباء في إيران إنه بفضل الإجراءات والخطط التي تم اتخاذها لن تشهد البلاد انقطاعات للتيار الكهربائي هذا العام. وعن حجم العجز الكهربائي في إيران، ذكر ذلك المسؤول أن “عجز الكهرباء البالغ 20 ألف ميغاوات الذي تم الإعلان عنه غير صحيح”، وأضاف: لا يمكن إعطاء رقم دقيق، لأن عجز الكهرباء يعتمد على إدارة الاستهلاك. ومنذ أيام، أكد المتحدث باسم إنتاج الكهرباء الإيرانية أن استقرار شبكة الكهرباء في البلاد خلال السنوات السبع المقبلة يتطلب استثمار 116 تريليون تومان. وطالب المتحدث باسم إنتاج الكهرباء الإيرانية شركات الصيانة والإصلاح الخاصة بشبكة النقل الكهربائي بالتخطيط لمتطلبات واحتياجات هذا القطاع وتبادل الآراء والخبرات الفنية بهدف خلق منظمة حيوية في هذه الساحة. وكان أستاذ في جامعة شريف للتكنولوجيا قد حذر من خسارة إيران بحلول 2025 ما يعادل “مرحلة” من حقل بارس الجنوبي حقل غاز الشمال بشكل سنوي، مشيراً إلى أن الغاز يشكّل وقود 92٪ من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، ونقص الغاز يعني بلا شك نقصاً في إمدادات الكهرباء. والعام الماضي 2023، قالت إدارة شبكة الكهرباء الإيرانية أن طلب استهلاك التيار الكهربائي في البلاد تجاوز الـ 51 ألف ميغاوات. وتحتاج صناعة الكهرباء في إيران إلى إنتاج حوالي 5000 ميغاوات من الكهرباء وتطوير نقل وتوزيع الكهرباء ما يعني 5 مليارات دولار من الاستثمار سنويا. وسبق أن اعتبر عضو اللجنة المدنية بالبرلمان الإيراني أن استهلاك المياه والغاز في البلاد تخطى المعايير الدولية، وقال إنه يجب أن نتحدث بصدق وشفافية مع المواطنين حتى يتبين لهم أن موارد البلاد من الطاقة آخذة في النفاد، وبحاجة ماسة لتضافر وتكاتف الجهود من قبل الجميع للحفاظ عليها.