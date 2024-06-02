ما مصير تعيينات وزارة الداخلية في جداول موازنة 2024؟

2024-06-02 09:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حسم النائب حيدر المطيري، اليوم الأحد، الجدل بشأن تعيينات وزارة الداخلية في جداول موازنة 2024، فيما أشار الى انه تواصل مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بهذا الشأن. وقال المطيري في حديث تابعته الاقتصاد نيوز: وردتنا العديد من المناشدات لبيان حقيقة وجود تعيينات على تشكيلات وزارة الداخلية سيجري تغطيتها ماليًا من خلال جداول موازنة 2024 . واضاف انه تم التواصل مباشرة مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الذي اكد بدوره عدم وجود اي تعيينات ضمن موازنة الوزارة او اي درجات وظيفية اخرى. واشار المطيري الى ان الوزير أكد وجود مناقلة لمبالغ مخصصة للرعاية الاجتماعية لشباب عاطلين عن العمل مشمولون ببرنامج الحماية الاجتماعية او مايعرف بالرعاية الاجتماعية وسيتم نقلهم الى تشكيلات الداخلية للاستفادة منهم. وفصّل النـائب نـايف الشـمري، يوم الاثنين 27 آيار 2024، قرار تحويل بعض من مستحقي الرعاية الاجتماعية الى عقود في وزارة الداخلية. وقال المكتب الإعلامي للنائب في بيان، تلقته الاقتصاد نيوز، إنه للتحـويل من الرعـاية الاجتمـاعية الـــى عقـود الشـرطـة، يجب أن تكـون الاعمـار مــن 18 23 سنـة بعدد 37,200. وأضاف، أن العقـد لمـدة ثلاث سنـوات، بعـدها، يتحـول علـى المـلاك الـدائــم، مبينا أنه سيتم تنفيذ هذا القرار بـعـد مـوازنـة 2024. ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة العمل المباشرة بنقل تخصيص 37.200 شخص من المشمولين بالإعانة الاجتماعية لتحويلهم الى عقود على وزارة الداخلية عند إقرار موازنة 2024. وتتضمن الموازنة الثلاثية سنويًا عقود لوزارة الداخلية تبلغ اكثر من 37 الف عقد، فيما كشف وزير الداخلية مطلع العام الجاري عن تخصيص عقود هذا العام في وزارة الداخلية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية حصرا لغرض الاستفادة من طاقاتهم، حيث يتسلمون 275 الف دينار في وزارة العمل، لكنهم سيتسلمون 500 الف دينار من وزارة الداخلية بعد تحويلهم الى عقود.