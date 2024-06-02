إشادة نيابية بموازنة العام الحالي: الأفضل منذ 2003

2024-06-02 09:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب علي جاسم الحميداوي، أن التقارير التي أعدتها اللجنة المالية النيابية بعد دراسة الجداول المرسلة من الحكومة تؤكد عدم تخفيض تخصيصات المحافظات في موازنة 2024، بل هي الأفضل منذّ 2003. وذكر الحميداوي في بيان مقتضب، تابعته الاقتصاد نيوز، أن التقارير التي أعدتها اللجنة المالية النيابية بعد دراسة الجداول المرسلة من الحكومة تؤكد عدم تخفيض تخصيصات المحافظات في موازنة 2024، بل هي الأفضل منذّ 2003. وأضاف، ان الموازنة تتضمن مشاريع خدمية واعدة للمحافظات، لافتا الى ان اعضاء مجلس النواب سيصوتون يوم الاثنين على الجداول لتنطلق مرحلة جديدة من الخدمات والأعمار في حكومة الإنجازات.