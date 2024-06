2024-06-02 09:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أفاد شهود عيان بإغلاق مقر شركة نفط ذي قار في منطقة “الخميسات” من قبل مجموعة من معتصمي العقود النفطية. ووفقًا للمصادر، يطالب المعتصمون بتثبيتهم على الملاك الدائم للشركة. تأتي هذه الاحتجاجات في سياق سلسلة من الاعتصامات التي ينظمها العاملون بعقود في القطاع النفطي العراقي للمطالبة بتحسين ظروف...

The post شهود عيان: إغلاق مقر شركة نفط ذي قار من قبل معتصمي العقود النفطية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.