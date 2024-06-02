2024-06-02 10:00:08 - المصدر: منصة إيشان

كشف مجلس الأعمال العراقي ـ الصيني عن وجود أكثر من 200 مشروع ستنفذ مستقبلاً ضمن الاتفاقيَّة بين البلدين، بينما قدَّر المبالغ العراقيَّة الموجودة هناك بـ5 مليارات دولار. وقال رئيس المجلس، حيدر الربيعي، في حديث لجريدة “الصباح” تابعته منصة “ايشان”: إنَّ “المحافظات قدّمت أكثر من 200 مشروع يخصّ الاتفاقية الستراتيجية التي يقدم من خلالها العراق 100 […]

ظهرت المقالة 200 مشروع جديد ضمن “الاتفاقية الصينية” على طاولة السوداني أولاً على ايشان.