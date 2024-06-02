2024-06-02 10:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

اختتمت، أمس السبت، فعاليات بطولة غرب آسيا لألعاب القوى التي جرت أحداثها على ملاعب المدينة الرياضية في البصرة الفيحاء، حيث تصدر منتخب إيران جدول ترتيب الأوسمة النهائي بأربعين وساما ملوناً، فيما حل منتخب العراق ثانياً بتسعة وثلاثين وساماً، بواقع تسعة ذهبية وثلاثة عشر فضياً، وسبعة عشر نحاسياً.

وكان نصيبُ العراق في اليوم الرابع والأخير من البطولة أحد عشر وساماً ملوناً، حيث استطاعت اللاعبة دانة حسين خطفَ الوسام الذهبي بفعالية سباق 200م نساء وبواقع زمني بلغ 24.23 ثانية، متفوقةً على الوصيفة العمانية عزة سلطان، وصاحبة المركز الثالث اللاعبة السعودية هبة محمد.

أما في فعالية سباق 5000م رجال، فقد تمكن اللاعب حسين محمد من خطف الوسام النحاسي من القطري ياسر بغراب بعد منافسة شرسة كان بطلها العراقي بزمن بلغ 14.59.48 دقيقة، وبفارق 21 جزءاً من الثانية، جاء ذلك بعد ذهبية الإيراني سعيد أمير وفضية السعودي طارق أحمد العامري. ولحساب سباق 1500م سيدات، حلّت اللاعبة نرجس حسين عبود في المركز الثالث والفوز بالنحاس وبزمن بلغ 4:48.08 دقيقة بعد ذهبية الإيرانية برجير شاهي وفضية الكويتية آمال الرومي .

وفي فعالية سباق التتابع 100x4م، كان نصيب العراق فضيتين، الأولى كانت لفريق الرجال، والثانية لفريق النساء ، ولسباق التتابع 400x4م أيضاً كان نصيب العراق فضيتين تقاسمها منتخب الرجال ومنتخب النساء.

أما في الوثب الثلاثي، فقد تمكن اللاعب زين العابدين صبيح من خطف الوسام الفضي بقفزة بلغت 15.43م بعد اللاعب السعودي صاحب الوسام الذهبي، وقبل اللاعب العماني صاحب الوسام البرونزي. وفي الفعالية نفسها لفئة السيدات أحرزت اللاعبة نوروز خضر الوسام النحاسي بقفزة بلغت 10.98م بعد الإيرانيتين ماريا كاظم وسارينا سعيدي.

ولحساب فعالية رمي القرص، حصل اللاعب مصطفى كاظم داغر على الوسام النحاسي بعد رميه القرص لمسافة 55.10م، بعد الكويتي عيسى زنكاوي والقطري معز إبراهيم، وختمت اللاعبة آفاق فائق فعاليات اليوم الأخير بإحرازها الوسام النحاسي لرمي القرص.

وكان للجماهير حضور مميز، حيث فاق عدد توافد الجماهير 10 آلاف متفرج، ووصف أغلب الوفود هذا الحضور بالمميز.

هذا وقد شهدت البطولة تنظيماً ممتازاً للجنة التحكيم التي ضمت أكثر من 150 حكماً اتحادياً من دول غرب آسيا كافة، إضافةً إلى الجنود المجهولين من أمن الملاعب الذين زاد عددهم على 350 عنصراً، وعلى مدى الفترتين الصباحية والمسائية.