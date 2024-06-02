صولة امنية تنتهي بالقبض على 38 متهما بينهم إرهابي في بغداد

2024-06-02 10:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد (2 حزيران 2024)، القاء لقبض على 38 متهما بقضايا مختلفة بينهم إرهابي في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها الامنية مستمرة بتنفيذ عملياتها الأمنية للبحث والتفتيش المناطقي اسفرت عن القاء القبض على إرهابي (داعشي) في إحدى سيطرات منطقة الغزالية مطلوب وفق المادة 4 ارهاب و(38) متهماً آخرين بينهم (18) مخالف لضوابط وشروط دائرة الاقامة والجنسية".

وأضافت انه "ات القبض على المتهمين في مناطق (الخضراء، رحمانية الشعلة، ابو غريب، العامرية، حي الجامعة، الغزالية، كراج الامانة، الزعفرانية، حي العامل، السيدية، الإعلام) والاستيلاء على عدد من الأسلحة والاعتدة والمواد الممنوعة، بالاضافة الى حجز أعداد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للشروط والضوابط المرورية".

وأكدت القيادة انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لأكمال الإجراءات القانونية بحقهم".