معمل اللوحات المرورية يدخل الخدمة في بغداد بانتاج 1500 لوحة بالساعة

2024-06-02 10:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اكدت مديرية المرور العامة ، الاحد، انشاء تطبيق الكتروني يمكن للمواطن من خلاله طلب لوحة جيدة اوستبدالها، مشيرة الى ان معمل انتاج اللوحات المرورية الجديد في بغداد ينتج 1500 لوحة في الساعة . وقال مدير العلاقات والاعلام في مديرية المرور العامة المقدم محمد علي الحسون في حديث تلفزيوني تابعته الاقتصاد نيوز، ان الخط الانتاجي للوحات المرورية الجديد دخل حيز التفيذ في بغداد بنتاج 1500 لوحة بالساعة مايعادل انتاج 15000 لوحة كل عشر ساعات يومياً ، مبينا انه منذ عشرين سنة والعراق يفتقد الى خط انتاجي داخل البلاد لصناعة وطباعة اللوحات المرورية ، وتعتبر اللوحة نموذجية عالمية تقدم خدمة للمواطن على سنوات التاخير التي كان يعاني منها. واضاف ان افتتاح المعمل تم بالشراكة مع شركة المانية متخصصة لضمان المواصفات الفنية والامنية العالية الجودة وسيكون بامكان المواطنين الحصول على لوحة جديدة ، مبينا انه سيتم اطلاق تطبيق سيعمل في الفترة القليلة القادمة يمكن من خلاله حجز اللوحة المرورية من قبل المواطنين. واشار الى ان انتاج المعمل سيغطي حاجة المحافظات من اللوحات المرورية من خلال انتاج اللوحات الخام في بغداد وترسل للمحافظات حسب النسب المطلوبة لتتم طباعتها في المديريات .