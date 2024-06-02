شركات مصرية تسعى للاستثمار في العراق بنصف مليار دولار

2024-06-02 10:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تجري وزارة الصحة العراقية، مباحثات مع شركات مقاولات مصرية، للمشاركة في تنفيذ وإعادة تأهيل 12 مستشفى في البلاد بإجمالي استثمارات 480 مليون دولار، بحسب مصدرين مصريين تحدثا مع الشرق. تتجه شركات المقاولات المصرية إلى توسيع أعمالها خارج مصر واقتناص أعمال بالدول التي ترصد استثمارات مليارية لإعادة الإعمار والتنمية لا سيما العراق وليبيا في ظل تباطؤ الاستثمارات الحكومية في مصر حالياً في مجال البنية التحتية والمقاولات، ضمن خطة الحكومة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وسط ضبابية مستقبل سعر صرف الجنيه. وافق مجلس الوزراء المصري نهاية يناير الماضي، على خفض 15 من الإنفاق الاستثماري بميزانية العام المالي الجاري 20232024، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50، كما حظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية. أحد الأشخاص المطلعين على المباحثات، قال إن وفداً يضم ثمانية مسئولين بوزارة الصحة العراقية يزور مصر حالياً لبحث تأهيل شركات مقاولات مصرية منها المقاولون العرب و كونكريت بلس لتقديم عروض فنية ومالية لتنفيذ عدد من المستشفيات. إعادة الإعمار يحتاج العراق إلى 88.2 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار داخل البلاد التي شهدت دماراً كبيراً خلال الحرب ضد تنظيم داعش، وفقاً لتصريحات سابقة لوزارة التخطيط العراقية. قال الرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس المصرية، طارق يوسف، إنه يجري حالياً تأسيس شركة في العراق للمشاركة في أعمال المقاولات بالسوق العراقي. وكشف في تصريحات خاصة لـالشرق عن تقديم الشركة عرضاً فنياً لتنفيذ مستشفيات لصالح الحكومة العراقية. التوسع في الأسواق الخارجية أصبح هدفاً استراتيجياً لشركة المقاولون العرب المملوكة بالكامل للحكومة المصرية، بهدف تنويع مصادر العملة الأجنبية، بحسب ما ذكره مسؤول بالشركة لـالشرق في مارس الماضي، مشيراً إلى أن الشركة تسعى للعمل على زيادة مشروعاتها المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفتح أسواق جديدة بها.