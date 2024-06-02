2024-06-02 11:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

طالب رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى دعير المحمداوي، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، حكومة البصرة المحلية بمحاسبة مدير بلديتها على خلفية تصريحات عنصرية تجاه أهالي ميسان.

وذكر قسم الاعلام والعلاقات العامة في محافظة ميسان ببيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحمداوي طالب حكومة البصرة المحلية إدانة ومحاسبة مدير بلدية البصرة إثر تصريحاته العنصرية تجاه مواطن ميساني يسكن مدينة البصرة والتي تم تداولها إعلامياً بشكل واضح وواسع".

وعدً المحمداوي بحسب البيان، أن "هذه التصريحات عنصرية ولا تمت للدستور العراقي الذي كفل حق السكن والعيش والعمل في أي مدينة عراقية ويحاسب عليها بشدة ضمن الاطر القانونية كونها تشكل إساءة لأبناء ميسان ولا يمكن القبول بها مطلقاً ".

وأشار المحمداوي الى أن "الدستور العراقي ضمن للفرد العراقي حرية التنقل والسفر والسكن سواء كان ذلك داخل العراق أو خارجه لاسيما أن المادة (23/ ثالثاً/ أ) من دستور جمهورية العراق أجازت للعراقي حق التملك للعقار والمنقول في أي مكان من العراق مما يستلزم عدم سن أي قانون أو نظام أو تعليمات تخالف أحكام المواد الدستورية المذكورة آنفاً".