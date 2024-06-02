2024-06-02 11:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاحد (2 حزيران 2024)، اطلاق سراح 754 نزيلا خلال شهر آيار 2024.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "العدد الكلي للنزلاء المطلق سراحهم من الاقسام الإصلاحية خلال شهر آيار بلغ (754) نزيلاً في بغداد والمحافظات"، مبينة ان "من بينهم (725) مطلق سراحهم بالإفراج او بقرار تمييزي او انتهاء مدة المحكومية".

واضافت الوزارة أنها "تتابع بشكل مستمر آلية ‏إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصا ‏منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل‎".