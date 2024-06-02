2024-06-02 11:48:01 - المصدر: الفرات نيوز

{امنية: الفرات نيوز} أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، اعتقال (13) متهما بالدكة العشائرية ومصادرة الأسلحة التي بحوزتهم شرقي العاصمة

وذكر اعلام القيادة في بيان تلقته {الفرات نيوز} أنه "بهدف الحفاظ على السلم المجتمعي وملاحقة الخارجين عن القانون ومنفذي الدكة العشائرية" إرهاب الأحياء السكنية "وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية من إلقاء القبض على (13) متهما بالدكة العشائرية (أطراف مشاجرات) وفق المادة 4/2 إرهاب، ومصادرة الأسلحة التي بحوزتهم ضمن منطقة (بوب الشام/ البو عيطة) ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة بغداد".

وأكدت البيان أن "قطعاتها الأمنية ماضية في فرض سلطة القانون والحد من ظاهرة السلاح المنفلت وإلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".