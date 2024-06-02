وزارة العدل تعلن أعداد النزلاء المطلق سراحهم خلال شهر أيار

2024-06-02 11:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاحد، عن اعداد النزلاء المطلق سراحهم خلال شهر أيار.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزارة أعلنت عن الموقف الشهري للنزلاء المطلق سراحهم من الاقسام الاصلاحية خلال شهر أيار الماضي 2024"، مبينا ان "العدد الكلي للمفرج عنهم بلغ (754) نزيلاً في بغداد والمحافظات من بينهم (725) المطلق سراحهم بالافراج او بقرار تمييزي او انتهاء مدة المحكومية".

واضاف أن "الدائرة تتابع بشكل مستمر آلية ‏إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصا ‏منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل‎".