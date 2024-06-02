2024-06-02 11:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حدد المتحدث باسم وزارة الاعمار والاسكان، نبيل الصفار، اليوم الأحد، موعد افتتاح بقية المشاريع ضمن الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في بغداد، فيما تطرق الى مشاريع الحزمة الثانية. وقال الصفار، في حديث لـالاقتصاد نيوز، إن مشاريع فك الاختناقات المرورية انطلقت ودخلت خمسة منها الى الخدمة فعلياً من مجموع 16 مشروعا، مبينا أن جميع المشاريع يجري العمل فيها وفق التوقيتات الزمنية الموضوعة لها. وأضاف، ان هناك مشارع أخرى ستفتح تباعاً بدءا من شهر تموز وصولا الى نهاية العام الحالي؛ لتكون لدينا من 5 – 6 مشاريع قد أنجزت بشكل كامل ودخولها الى الخدمة. وأشار المتحدث باسم وزارة الاعمار، ان بقية المشاريع سيكتمل إنجازها في منتصف عام 2025، لافتاً الى ان العمل مستمر بجميع المشاريع بـ3 شفتات، وبمتابعة مستمرة ووفق التوجيهات الحكومية وهو ما عمل على إنجاز هذه المشاريع بسرعة فائفة واخرها افتتاح ثلاثة مشاريع دفعة واحدة.