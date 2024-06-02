اختتام اعمال الملتقى الاقتصادي العراقي الفرنسي  في العاصمة باريس

2024-06-02 11:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اوضح السفير العراقي في باريس وديع بتي، ان اعمال الملتقى الاقتصادي العراقي الفرنسي شهدت مناقشة تطوير القطاع المصرفي من خلال الاستفادة من الخبرات الفرنسية . وقال بتي، ان الجلسة الاخيرة خصصت لتطوير الجانب المصرفي والمالي والاستفادة من الخبرات الفرنسية ، بحضور ممثلين عن البنك الوطني الفرنسي وكذلك ممثلين عن القطاع المصرفي العراقي وبعض رجال الاعمال والمستثمرين ، مشيرا الى ان الجلسة كانت ساحة لتبادل الرؤى والافكار والخروج بنتائج تعزز التعاون بهذا الجانب بين العراق وفرنسا . واضاف ان التقارب المصرفي العراقي الفرنسي يشكل دعم للاقتصاد وتشكيل قطاع مصرفي قوي بين البلدين.