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اختتام اعمال الملتقى الاقتصادي العراقي الفرنسي  في العاصمة باريس

اختتام اعمال الملتقى الاقتصادي العراقي الفرنسي  في العاصمة باريس
اختتام اعمال الملتقى الاقتصادي العراقي الفرنسي  في العاصمة باريس
2024-06-02 11:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز
اوضح السفير العراقي في باريس وديع بتي، ان اعمال الملتقى الاقتصادي العراقي الفرنسي شهدت مناقشة تطوير القطاع المصرفي من خلال الاستفادة من الخبرات الفرنسية . وقال بتي، ان الجلسة الاخيرة خصصت لتطوير الجانب المصرفي والمالي والاستفادة من الخبرات الفرنسية ، بحضور ممثلين عن البنك الوطني الفرنسي وكذلك ممثلين عن القطاع المصرفي العراقي وبعض رجال الاعمال والمستثمرين ، مشيرا الى ان الجلسة  كانت ساحة لتبادل الرؤى والافكار والخروج بنتائج تعزز التعاون بهذا الجانب بين العراق وفرنسا . واضاف ان التقارب المصرفي العراقي الفرنسي يشكل دعم للاقتصاد وتشكيل قطاع مصرفي قوي بين البلدين.   

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