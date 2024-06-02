2024-06-02 11:48:06 - المصدر: منصة إيشان

طالب رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى دعير المحمداوي حكومة البصرة المحلية، إدانة ومحاسبة مدير بلدية البصرة، فراس عبدالخالق، إثر “تصريحات عنصرية” تجاه مواطن ميساني يسكن مدينة البصرة والتي وثقها مقطع مصور لقي تداول واسع على منصات التواصل. وقال المحمداوي في بيان، إن “مثل هذه التصريحات بالعنصرية ولا تمت للدستور العراقي الذي كفل حق السكن والعيش […]

ظهرت المقالة رئيس مجلس ميسان يطالب إدارة البصرة بمحاسبة مدير البلدية إثر “تصريحات عنصرية” أولاً على ايشان.