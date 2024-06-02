النفط يعلن تمسكه بمدربه: نفكر بنيل بطولة الكأس

2024-06-02 11:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ابدت ادارة نادي النفط استغرابها من ترويج انباء عن اعفاء مدرب فريقها الكروي باسم قاسم، مؤكدة تمسكها به.

وبينت أنها ستستغل فترة التوقف لإعادة بناء الفريق والتخطيط لتكون ضمن الفرق الستة الاوائل والتخطيط لبلوغ المباراة النهائية لكأس العراق.

وحسمت اربعة اندية تأهلها إلى دور نصف نهائي الكأس وهي فرق: القوة الجوية، والشرطة، والزوراء، والنفط.

وقال مشرف فريق نادي النفط مشتاق كاظم لوكالة شفق نيوز؛ انه لم يتبق سوى سبع مباريات سنسعى لاستغلالها وتحقيق نتائج ايجابية وهدفنا هو البقاء ضمن الفرق الست الاولي، وبلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس العراق بعد وصولنا لنصف نهائي البطولة الى جانب كبار الكرة العراقية.

واوضح ان الادارة بالتعاون مع المدرب باسم قاسم وضعت خطة لمعالجة الأخطاء واعادة الفريق لوضعه الطبيعي والسعي لكسب نقاط المباريات السبع المتبقية وكذلك تحقيق الانتصار الذي يؤهلنا للمباراة النهائية لكأس العراق.

ودعا بعض وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في تناول الخبر ونقله من مصادره الموثوقة وعدم محاولة نشر الأخبار المثيرة غير الحقيقية.

من جانبه؛ قال مدرب النفط باسم قاسم لوكالة شفق نيوز؛ أنه لا يفكر بالاستقالة من تدريب كرة النفط وأنه متفق تماما مع الادارة ويتطلع لتحقيق نتائج جيدة في المراحل المقبلة مستغلا التوقف للدوري.

واكد التزامه بعقد يمتد لنهاية الموسم وان الادارة متعاونة ووفرت كل احتياجات الفريق، مبينا أن وضع الفريق جيد رغم بعض الكبوات التي رافقتنا ببعض المباريات، وقد سرنا مع الفريق بشكل جيد في الدوري وبطولة الكأس من خلال نتائجنا الطيبة.

ويحتل فريق النفط بعد انتهاء الجولة 32 المركز الثامن برصيد 43 نقطة.