وصلت لنصب الروافد.. جسر شمال الناصرية يشهد مراحل متقدمة بالإنجاز

شبكة اخبار الناصرية: تواصل وزارة الاعمار تنفيذ مشروع انشاء المرحلة الاولى لجسر شمال الناصرية ومقترباته، المحال الى شركة حمورابي. وذكرت دائرة الطرق وجسور ذي قار في بيان تلتقه “شبكة اخبار الناصرية”، أن “شركة حمورابي حققت نسب انجاز متقدمة في اعمال المشروع تتضمن البدء باعمال تنصيب الروافد المسبقة الصب والجهد بطول...

