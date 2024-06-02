"أغرب الاستثمارات في العراق".. مختبرات للمقبلين على الزواج والجدوى الاقتصادية "مفقودة"

2024-06-02 12:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

كشف النائب امير المعموري، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، عن ما اسماها اغرب الاستثمارات في العراق، فيما أشّر غياب الجدوى الاقتصادية بهذه الاستثمارات.

وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الاستثمار جزء مهم من انعاش الاقتصاد وضرورة للانتقال الى مبادئ تسهم في تحسين الخدمات وتوفير فرص وخلق التكاملية، لكن الأهم ان يبنى وفق مسارات تحقق جدوى اقتصادية اي بمعنى عائد مالي بالاضافة الى تحسين ملف الخدمات".

واضاف، ان" استثمار المختبرات الخاصة بالمقبلين على الزواج في بابل ومحافظات اخرى هو الأغرب من خلال اطلاعنا على تفاصيله، لافتا الى ان المستثمر جلب اجهزة تقدر قيمتها بـ 30 مليون دينار في وقت تتبع البناية والطاقم الطبي وبقية وسائل الدعم إلى وزارة الصحة، متسائلا اين الجدوى الاقتصادية وهل يحقق الاستثمار دفع اجور الطاقم او البناية على الاقل؟".

واشار المعموري الى ان" طرح هكذا ملفات للاستثمار دون جدوى اقتصادية محددة بنقاط تعني خسارة للوزارة والرابح الوحيد هو المستثمر الذي انفق ملايين مقابل اجور يستحصل جزءًا منها بنسب كبيرة، مشيرًا الى إن وزارة الصحة قادرة على جلب اجهزة متطورة ليس في ملف المقبلين على الزواج بل حتى التحاليل الاخرى وبالتالي إمكانية ان يقود ذلك الى خفض الكلف المادية على المواطنين بمستويات عالية".

ودعا المعموري" الى ضرورة اجراء مراجعة للاسثمارات وان تكون ذات جدوى ورؤية اقتصادية يرافقها مستوى الخدمات في كل القطاعات دون استثناء".