وزير الشباب والرياضة يبحث سبل التعاون مع رئيس الوزراء الليبي

2024-06-02 12:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن القائم بأعمال السفارة العراقية في العاصمة الليبية طرابلس أحمد الصحاف، اليوم الأحد، أن وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، بحث مع رئيس الوزراء في دولة ليبيا الشقيقة عبد الحميد الدبيبة، تطوير العلاقات العراقيَّة - الليبيَّة، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين .

وقال الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، التقى رئيس الوزراء في دولة ليبيا الشقيقة عبد الحميد الدبيبة"، مبيناً أن "اللقاء بحث العلاقات العراقيَّة - الليبيَّة، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما استعرض الجانبان مُجمَل الأوضاع، والتحدِّيات التي تواجه المنطقة".

وأضاف أن "المبرقع أكد على أهمّيَّة العمل والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة العراقيَّة ووزارتي الشباب والرياضة في دولة ليبيا، وتعزيز العلاقات، وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، واستمرار الدعم، وتعزيز التعاون في المجالات كافة، منوهاً إلى أولوية أن تتصدر الجالية العراقيَّة سلم الاهتمام على رأس أنشطة وفعاليات وزارتي الشباب والرياضة في دولة ليبيا".

وتابع أن "الجانبين ناقشا المُباحثات والاتفاقات التي أجراها الوزير المبرقع مع نظيريه وزير الشباب ووزير الرياضة في حكومة الوحدة الوطنيَّة الليبيَّة، خلال زيارته إلى طرابلس، على هامش مُشارَكته في افتتاح فعاليات طرابلس عاصمة الشباب العربيّ 2024".

وذكر أن "رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أعرب عن استعداده لزيارة العراق في إطار تطوير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وأشاد بعمق العلاقات التاريخيَّة التي تربط الشعبين الشقيقين".