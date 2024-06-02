خام البصرة يتراجع نحو 5 دولارات خلال أيار الماضي

2024-06-02 12:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، يوم الأحد، انخفاض أسعار خام البصرة بنسبة ما يقارب 6% خلال شهر أيار الماضي.

وذكرت أوبك في تقريرها الشهري، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر أيار الماضي، 82.13 دولاراً بانخفاض بلغ 4.88 دولاراً وبنسبة 5.9% مقارنة بـ87.01 لشهر نيسان الماضي".

وأوضحت أن "أسعار خام البصرة سجلت خلال العام الحالي 2024 معدلاً سعرياً بلغ 81.69 دولاراً، بينما سجلت في عام 2023، معدل 78.15 دولاراً".

ويصدر العراق النفط الخام لآسيا بنسبة 60%، فيما يصدر لأوروبا بحدود 25% ولأمريكا 15%.