2024-06-02 12:40:03 - المصدر: الفرات نيوز

{اقتصادية: الفرات نيوز} أطلق المصرف الأهلي العراقي بالتعاون مع مسرع الأعمال شركة محور الأعمال "مبادرة شبابنا"، لدعم رواد الاعمال من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق بقيمة (10) مليارات دينار، لافتا إلى أن هذه المبادرة تتم رعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتهدف إلى دعم أكثر من 400 مشروع بـ"فائدة صفرية وفترات سداد مرنة".

وقال المصرف في بيان تلقته {الفرات نيوز}، إن "هذه المبادرة من قبل رئيس مجلس الوزراء تأتي دعماً للشباب العراقي ولتعزيز الاقتصاد من خلال توفير التمويل والتدريب لهذه المشروعات، وتشجيع رواد الأعمال، وتعزيز قدراتهم بالتدريب والإرشاد لإدارة أعمالهم بفاعلية وتأكيد رئيس مجلس الوزراءمحمد شياع السوداني على ان هكذا مبادرات تعزز تحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لشبابنا ومن ضمنهم رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة لتمكينهم من تجاوز العقبات المالية وتحقيق نمو مستدام".

وأوضح، أن "خطوات التدريب تتضمن المشروعات المستوفية شروط التمويل؛ وتسلم الطلبات وإقامة معسكرات تدريبية وعقد دورات تدريبية عبر الإنترنت، وتقديم القروض التي تتراوح ما بين 10 - 30 مليون دينار عراقي للمشروعات الناشئة، و30 - 75 مليون دينار عراقي للمشروعات الناشئة والصغيرة، و75- 200 مليون دينار عراقي للمشروعات المتوسطة".

وقال المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم، إن "رعاية رئيس مجلس الوزراء لهذه المبادرة، تعكس سعي الحكومة العراقية الجاد لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة ودفع الاقتصاد للنمو والازدهار من خلال دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وأعرب أبو دهيم عن إيمانه، بأن "هذه المبادرة ستلعب دوراً هاما في تنشيط الاقتصاد العراقي وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقرار"، لافتاً إلى أن "قروض مبادرة شبابنا مصممة خصيصا لتلبية احتياجات رواد الأعمال العراقيين بفائدة صفرية وفترات سداد مرنة، ودعم إرشادي لمساعدة أصحاب هذه المشروعات على النجاح".