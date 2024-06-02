جداول موازنة 2024 محسومة بنسبة 60 بالمئة والمتغيرات حاضرة خلال 24 ساعة- عاجل

2024-06-02 12:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال عضو مجلس النواب عارف الحمامي، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، بأن جداول موازنة 2024، محسومة بنسبة 60 بالمئة، فيما أشار الى ان هناك توافقًا مبدئيًا على المضي في حسمها.

وأوضح الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" هناك توافقًا نيابيًا بشكل مبدئي على المضي في حسم جداول موازنة 2024 من اجل اكمال تمويل المشاريع وميزانيات المحافظات لديمومة العمل والبناء، لافتا الى ان 60% من الجداول باتت محسومة وفق القراءات والمتابعات مع اللجنة المالية".

واضاف اننا" التقينا مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وتم مناقشة جداول موازنة 2024 وتم التطرق الى ضرورة اعادة النظر في بعض الجداول واجراء متغيرات مهمة من اجل المضي في التصويت عليها في جلسة حاسمة".

واشار الحمامي الى ان" اجتماعات اليوم سواء في اللجنة المالية او القوى النيابية ستكون حاسمة في تحديد بوصلة قرار التصويت من ناحية انجاز عمل اللجنة المالية واجراء المتغيرات المطلوبة على الجداول في فقرات عدة".

وكشف نائب رئيس اللجنة المالية في البرلمان النائب احمد مظهر الجبوري، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، عن اجتماع نهائي مرتقب للجنة لحسم جداول موازنة 2024، قبل عرضها للتصويت داخل المجلس.

وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الصلاحيات والتوجهات قد لاتسمح لنا باجراء تعديلات بجداول الموازنة، وهذا قد يبدد حلم الكثير ممن ينتظر اجراء تعديلات عليها من تعيينات او حقوق محافظات وغيرها، وقد يصعب تغيير حرف واحد في الجداول.

وأضاف، إن" اللجنة ستفتح اليوم الجداول وستناقش امكانية اجراء تعديلات عليها او تمريرها وفق النصوص التي وصلت الى البرلمان من الحكومة، مبينا ام اجتماع اليوم سيحسم ما إذا كانت الجداول ستمرر بجلسة يوم غد ام ترحل الى مابعد عيد الأضحى.

وبين الجبوري، إن" توجهات اعضاء اللجنة مع الحقوق الخاصة بالمواطنين لكن ننتظر اجتماع اليوم لبحث امكانية التعديل عليها وفق المطلبات الضرورية.

وكان مجلس النواب، خصص جلسته يوم غد الإثنين موعدًا للتصويت على جداول الموازنة المالية الاتحادية، في وقت أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم أمس السبت، (1 حزيران 2024)، قرب انتهاء اعمالها على جداول الموازنة المالية الاتحادية لعام 2024.