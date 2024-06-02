نجم الميرنغي يعلق على صفقة مبابي: نفتقد "المهاجم الحقيقي"

2024-06-02 12:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

وصف الإنكليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، صفقة انضمام الفرنسي كيليان مبابي، بـ"الرائعة" للفريق الملكي.

وقال بيلينغهام، في تصريح لشبكة " "TNT اليوم الاحد (2 حزيران 2024)، اننا "لا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان ذلك سيحدث! (انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد)".

وأضاف "إذا انتقل مبابي إلى ريال مدريد فعلا سيكون أمرًا رائعًا أن نمتلك لاعبا مثله، أعتقد أننا رأينا الليلة أن الشيء الوحيد الذي نفتقده هو مهاجم حقيقي".

واختتم "أعتقد أنه إذا جاء. وإذا أعطانا ذلك سيأخذنا إلى مستوى آخر. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".

ويعد خوسيلو المهاجم الصريح الوحيد في قائمة ريال مدريد، والذي لعب دورا رئيسيا في بلوغ الميرنغي لنهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ريال مدريد توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0.

وأعلن مبابي رحيله بشكل رسمي عن باريس منذ أسابيع عديدة، وذكرت الكثير من التقارير أنه سيوقع مجانا مع ريال مدريد هذا الصيف.

المصدر: وكالات