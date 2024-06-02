2024-06-02 12:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد النائب في البرلمان العراقي عامر عبد الجبار، اليوم الأحد، تمديد الحظر على الخطوط الجوية العراقية وشركة فلاي بغداد، من قبل الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA. وكتب عبد الجبار، تغريدة على موقع أكس، تابعته منصة “إيشان”، جاء فيها: “قلت الحظر سيتمدد على شركتي الخطوط الجوية وفلاي بغداد، لقد كررنا التغريدة منذ وقوع الحظر 2015 […]

ظهرت المقالة نائب يكشف: تمديد حظر الطيران على الخطوط الجوية العراقية وفلاي بغداد أولاً على ايشان.