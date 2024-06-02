2024-06-02 12:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأحد، إن الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، سجل ترشحه لانتخابات الرئاسة المزمعة بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة هليكوبتر، الشهر الماضي. ومن المقرر أن ينشر مجلس صيانة الدستور في 11 يونيو/ حزيران الجاري قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة، بعد إجراء تدقيق بشأنهم. وتولى أحمدي نجاد رئاسة الجمهورية […]

ظهرت المقالة أحمدي نجاد يترشح رسمياً للانتخابات الرئاسية الإيرانية أولاً على ايشان.