العمل تعلن إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر حزيران 2024

2024-06-02 13:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد (2 حزيران 2024)، إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر حزيران الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم اطلاق راتب الاعانة الاجتماعية لشهر حزيران الحالي لأكثر من مليونين و (118) ألف اسرة بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (462) مليار دينار".

واضافت ان "عدد الأسر المشمولة التي يعيلها رجال بلغ اكثر من مليون و (155) ألف اسرة بمبلغ يصل الى أكثر من (375) مليار دينار".

وبينت الوزارة "فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (567) ألف اسرة بمبلغ يصل إلى أكثر من (87) مليار دينار"، داعية "الاسر الى مراجعة منافذ الصرف لاستلام اعاناتهم".