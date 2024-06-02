المالية تعلن تمويل رواتب المتقاعدين (المدني والعسكري) لشهر حزيران

2024-06-02 13:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين (المدني والعسكري) لشهر حزيران الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "دائرة المحاسبة فيها باشرت تمويل رواتب المتقاعدين (المدني والعسكري) لشهر حزيران الحالي"، مبينة أن "استكمال إجراءات رفع الرواتب من قبل هيئة التقاعد الوطنية سيتم عبر مصرفي الرافدين والرشيد على بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم".

وأضافت، أنه "يمكن للمتقاعدين (المدني والعسكري) ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف أو منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم".