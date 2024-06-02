رئيس اللجنة الأولمبية يشارك المتسابقين في اليوم العالمي للدراجات

2024-06-02 13:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

احتضنت جامعة آشور في بغداد، احتفالية اليوم العالمي للدراجات الهوائية، بمشاركة أندية بغداد ومن جميع المحافظات، وبرعاية مباشرة من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

وذكر بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن" رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، شارك المتسابقين بدراجة هوائية، معرباً عن سعادته بهذا الكرنفال الذي أقامه الاتحاد العراقي المركزي للدراجات".

وأضاف أن" رئيس اللجنة الأولمبية وعد بتقديم دعم خاص لاتحاد الدراجات بغية توسيع قاعدة اللعبة وانتشارها بشكل كبير في ربوع العراق، مشيراً إلى أنه وبقية أعضاء اللجنة الأولمبية عازمون على عودة رياضة الإنجاز العالي الى وضعها الصحيح بعد سبات طويل لم يتحقق فيه إنجاز أولمبي يتلاءم وحجم العراق سكانياً والدعم الحكومي، لاسيما في عهد رئيس الوزراء محمد شايع السوداني الداعم الأول لرياضة العراق".