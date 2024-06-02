وزارة المالية تباشر بصرف رواتب المتقاعدين

2024-06-02 13:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد، المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية، باشرت، اليوم، بتمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر حزيران الجاري".

واضاف انه "سيتم استكمال إجراءات رفع الرواتب من قبل هيئة التقاعد الوطنية عبر مصرفي الرافدين والرشيد على بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم".

ودعت الوزارة وفقا للبيان "المتقاعدين (المدني والعسكري) ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف أو منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم".